Hollywood, 'cerimonia delle impronte' per Gary Oldman

L’attore premio Oscar Gary Oldman è stato onorato con la ‘cerimonia delle impronte‘ di mani e piedi fuori dal TCL Chinese Theatre di Los Angeles. L’attore, nominato cavaliere da Re Carlo a giugno e attualmente protagonista di “Slow Horses”, è stato presentato dai colleghi attori Jacob Elordi e Kaley Cuoco.

Intervenendo alla cerimonia, un emozionato Oldman ha detto di essere “veramente onorato, sopraffatto”. La ‘cerimonia delle impronte’ o ‘cerimonia di mano e piede’ (hand and footprint ceremony) è una tradizione, in cui le celebrità lasciano le proprie impronte nel cemento, una celebrazione della loro carriera e della loro influenza nel mondo del cinema.