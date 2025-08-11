Jennifer Aniston: “Con Gwyneth Paltrow parliamo del nostro ex Brad Pitt”

Jennifer Aniston è la protagonista della copertina del nuovo numero di Vanity Fair. In una lunga intervista al magazine parla dell’importanza del sostegno tra donne.

Alla domanda se parla mai di Brad Pitt con l’amica Gwyneth Paltrow, anche lei ex dell’attore di Hollywood, risponde: “Oh certo, come potremmo non farlo? Siamo ragazze“. Il divo di Hollywood, che era stato legato a entrambe le attrici, ha recentemente perso la madre Jane Etta, morta a 84 anni, alla quale era molto legato.

Sulle sue origini ricorda: “Sono davvero grata. Vengo dal nulla. Eravamo al verde”. E sul rapporto con il padre racconta: “Ho sempre cercato la sua approvazione, era la cosa che mi spingeva avanti, ma anche la mia più grande delusione”, afferma, e sentiva che, se fosse riuscita a sfondare come attrice, “mi avrebbe amata quanto io amavo lui”.

Nell’intervista Aniston affronta anche la lotta contro la dipendenza di Matthew Perry e gli sforzi per aiutare la co-star di Friends: “Abbiamo fatto tutto il possibile, quando era possibile. Ma sembrava quasi che lo stessimo già piangendo da tempo, perché quella malattia è stata una battaglia durissima per lui. Sono felice che non soffra più”. E conclude: “Se c’è un’area della mia vita in cui non ho paura, è il lavoro: non ho paura di dire quello che voglio. Non lo faccio in modo aggressivo o cattivo. Semplicemente, conosco il mio valore“.