Brad Pitt, morta a 84 anni la madre Jane Etta: i due erano molto legati

Jane Etta Pitt, la madre di Brad Pitt, è morta a 84 anni. La notizia è stata diffusa dal sito americano Tmz, ed è stata accompagnata da un messaggio pubblicato sui social dalla nipote Sydney Pitt. “Dolce nonna Jane Etta, non eravamo pronti a lasciarti andare, ma sapere che ora sei finalmente libera di cantare, ballare e dipingere rende tutto un po’ più facile”, si legge nel post.

Le cause del decesso non sono state rese note. L’attore era profondamente legato alla madre, che ha sempre descritto come figura centrale nella sua vita.