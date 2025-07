L'attore scomparso a 56 anni

Cinema: è morto a 56 anni l’attore Julian McMahon, noto per i suoi tanti ruoli da protagonista in serie tv e film, come il demone Cole in ‘Streghe’, il dottor Christian Troy in ‘Nip/Tuck‘, il Dottor Destino ne ‘I Fantastici 4’ e il protagonista di ‘FBI: Most Wanted’. Ne dà notizia la moglie Kelly McMahon in una nota ufficiale diffusa ai media specializzati. L’attore da tempo stava lottando contro il cancro.

La nota della moglie Kelly

“Desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro“, ha dichiarato la moglie di McMahon, in una nota diffusa da Deadline. “Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era quello di portare gioia nel maggior numero possibile di vite. Chiediamo il vostro sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui Julian ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita“.

La vita e i ruoli dell’attore australiano: ecco chi era

Julian McMahon era un attore australiano, nato a Sidney il 27 luglio 1968, figlio dell’ex primo ministro sir William McMahon.

Da ragazzo intraprende la carriera di modello, ma presto sceglie quella di attore nella soap australiana Home and Away. Appare inoltre in due video musicali di Dannii Minogue, sua moglie per circa due anni.

Il suo primo ruolo alla televisione americana è nella soap opera Destini, in cui interpreta Ian Rain dal 1993 al 1995. Dal 1996 al 2000 partecipa alle quattro stagioni del telefilm Profiler – Intuizioni mortali, trasmesso dalla NBC, nel ruolo dell’agente John Grant. Nell’autunno 2000 entra nel cast di Streghe, nel ruolo di Cole Turner/Belthazor.

Nel 2003 interpreta il suo ruolo più famoso, Christian Troy, chirurgo plastico protagonista del telefilm Nip/Tuck per il quale ottiene la candidatura per il Golden Globe. Interpreta il ruolo fino al 2010.

Dal 2020 al 2022 è protagonista di FBI: Most Wanted. Il suo personaggio è Jess LaCroix, agente speciale dell’FBI e capo della Fugitive Task Force.

La carriera nel cinema

Diversi i ruoli di McMahon anche sul grande schermo: nel 2005 recita nel ruolo di Dottor Destino nel film Marvel ‘I Fantastici 4’, riprendendo il personaggio anche nel sequel del 2007, ‘I Fantastici 4 e Silver Surfer’.

Nel 2007 recita nel film Premonition con Sandra Bullock, quindi interpreta il vice presidente nel film Red (2010), al fianco di Bruce Willis, Morgan Freeman e John Malkovich.

Nel 2012 è tra i protagonisti di Shark 3D, primo film australiano in 3D, quindi appare in Faces in the Crowd – Frammenti di un omicidio. Nel 2013 è nel cast del film Il potere dei soldi di Robert Luketic, invece nel 2014 recita in Qualcosa di buono insieme a Hilary Swank.

La vita privata

Julian McMahon si è sposato tre volte: prima nel 1994 con la cantante australiana Dannii Minogue, da cui ha divorziato nel 1995. Il secondo matrimonio con l’attrice americana Brooke Burns, con la quale è stato sposato dal 1999 al 2001 e ha avuto una figlia, Madison, nata nel 2000. Infine nel 2014 ha sposato l’attrice Kelly Paniagua.

