Il regista lo volle in 'Le Iene' e 'Kill Bill'

Lutto nel mondo del cinema. E’ morto all’età di 67 anni Michael Madsen, volto noto per aver recitato nei film cult di Quentin Tarantino ‘Le Iene’ e ‘Kill Bill: Volume 2’.

La morte dell’attore

L’attore sarebbe morto per arresto cardiaco, secondo quando dichiarato dal suo manager Ron Smith. Tra gli altri ruoli di rilievo figura la partecipazione in ‘The Doors’, ‘Thelma e Louise’ e ‘Donnie Brasco’. Tarantino lo ha anche inserito nel cast di ‘The Hateful Eight’ e di ‘Cera una volta…a Hollywood’.

La celebre scena delle Iene

In una carriera di oltre 40 anni, Madsen si è fatto conoscere agli inizi degli anni ’90 per la celebre scena de ‘Le Iene’ in cui il personaggio da lui interpretato, Mr. Blonde, tagliava l’orecchio a un poliziotto ballando sulle note di ‘Stuck in the Middle With You’.

La nascita e gli inizi

Michael Madsen nacque a Chicago, il 25 settembre 1958, figlio dell’autrice Elaine Loretta Melson, di origini irlandesi e native americane, e di Calvin Christian Madsen, un pompiere figlio di immigrati danesi, efratello maggiore dell’attrice Virginia Madsen. Fin da giovane si lanciò nella recitazione e con il Chicago’s Steppenwolf Theatre lavorò anche a fianco di attori del calibro di John Malkovich. Poi approdò al cinema, nel 1983 in Wargames – Giochi di guerra; l’anno successivo, a fianco di Robert Redford, Robert Duvall e Glenn Close in Il migliore.

Nel 1991 partecipò al film-biografia di Oliver Stone, The Doors, al fianco di Val Kilmer e Meg Ryan, nonché al successo di Thelma & Louise, nel quale recitò con Susan Sarandon, Geena Davis e Brad Pitt. Venne poi scoperto da Quentin Tarantino che ne fece uno dei suoi ‘attori-feticcio’.

La consacrazione

La sua consacrazione arrivò nel 1992 quando interpretò il sadico malvivente Mr. Blonde nel film Le iene, esordio alla regia di Quentin Tarantino. Con questo ruolo, al fianco di attori del calibro di Harvey Keitel, Steve Buscemi e Tim Roth, Michael Madsen si affermò nel suo ruolo cult diventando quindi l’attore-icona dell’assassino psicopatico per eccellenza. Un ruolo di ‘cattivo’ che lo contrassegnò poi per il resto della carriera, anche in titoli come ‘Donnie Brasco’

Attore eclettico, potè però anche interpretare ruoli del tutto diversi, come l’amorevole padre di Jesse nella trilogia di Free Willy – Un amico da salvare, il funzionario dell’NSA in La morte può attendere e il cacciatore di alieni in Specie mortale (1995).

Nel 2003, ancora Tarantino lo diresse nel ruolo di Budd, il sadico fratello di Bill in Kill Bill. Nel 2005 lavorò con Robert Rodriguez nel ruolo del poliziotto corrotto Bob in Sin City, e con Jan Kounen nello psico-western tratto da un romanzo di Jean Giraud, Blueberry, sempre nel ruolo del sadico assassino Wallace Sebastian Bount. Prese poi parte al film Scary Movie 4.

Nel 2014 l’attore apparve nel film italiano Non escludo il ritorno. Nel 2015 Quentin Tarantino lo diresse nuovamente nel suo ottavo film ‘The Hateful Eight’, dove interpretava il misterioso mandriano Joe Gage.

