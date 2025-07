"Era la pazza gioia, se ne è andata via troppo giovane"

Alla cerimonia di svelamento della targa dedicata alla memoria di Mariangela Melato, a Villa Borghese, Roma, hanno preso parte gli amici di una vita della celebre attrice italiana.

Tra questi, oltre al compago Renzo Arbore, anche Giancarlo Giannini, Michele Placido e Gabriele Lavia. “Se ne è andata via troppo giovane – dice Giannini – adesso dedichiamo questo omaggio, se lo merita”, sottolinea l’attore, ricordando che a pochi passi dal nuovo Viale Melato c’è un’altra targa dedicata ad Anna Magnani. “Era la pazza gioia” racconta invece Placido, che dell’amica e collega sottolinea soprattutto quanto fosse preparata sul set: “Era una maestra vera – spiega – appuntava tutto e mi diceva cosa fare”. “Era sempre viva nel personaggio, ma non cambiava mai quello che si era accordato. Per cui, siccome io sono un grande cambiatore, non mi permettevo di cambiare perché altrimenti mi avrebbe tirato le orecchie. Con ragione peraltro”, è infine l’aneddoto di Lavia.

