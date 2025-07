Non manca la polemica: "Ora si occupano di cinema per questo signore che ha ucciso moglie e figlia", dice riferendosi a Kauffman

“Mi auguravo arrivasse tempo fa, il percorso che ho alle spalle è lunghissimo. Cinquantasette anni di cinema, cinquantasette film ed è una specie di record aver mantenuto questa media in un momento in cui fare cinema è complicato. Ora con il rientro di questo signore in Italia, che ha ucciso moglie e figlia, anche i grandi giornali si occupano di cinema cosa che non hanno mai fatto”. Così Pupi Avati a margine della consegna del Globo d’oro per il premio alla carriera.

Il riferimento è a Francis Kauffman, accusato di aver ucciso una donna e una bimba che sono state ritrovate morte a Villa Pamphili, che è stato arrestato in Grecia e sarà estradato nei prossimi giorni in Italia. Kauffman avrebbe ricevuto anche un tax credit dal MiC per un film mai prodotto, argomento finito anche questo sotto la lente della procura.

