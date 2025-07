Le risposte del Question Time alla Camera

Il ministro Alessandro Giuli nega rapporti diretti tra il MiC e Francis Kaufmann e definisce “tendenziose e strumentali” le ricostruzioni su Cinecittà. “Ho rigettato qualsiasi ricostruzione tendenziosa e strumentale che colleghi l’ex presidente Sbarigia a presunti episodi scandalistici riconducibili alla governance di Cinecittà. Non entro nel merito di un vero o presunto conflitto di interessi che nessuno ha mai dimostrato e, in ogni caso, non compete a me farlo”. Lo dice il ministro della Cultura Alessandro Giuli al Question Time rispondendo in merito alle dimissioni di Chiara Sbarigia da presidente di Cinecittà.

“L’indagine interna relativa al presunto utilizzo dei fondi di Cinecittà per finalità non già promozionali – sottolinea Giuli – è stata condotta da Cinecittà stessa e non ha prodotto alcuna evidenza degna di rilievo, men che mai un coinvolgimento del Sottosegretario Lucia Borgonzoni in qualsivoglia attività. Per quanto mi riguarda fa fede la dichiarazione del Sottosegretario stesso il quale, in data 6 giugno, ha affermato: ‘È grave e molto offensivo affermare che io ‘acquisti’ (oppure che io tenti di ‘acquistare’) giornalisti per attaccare il mio ministro o chiunque altro e chi lo afferma ne risponderà nelle sedi opportune. Mi preme ribadire nuovamente e con nettezza che non esiste nessuna guerra all’interno del Ministero, anche se qualcuno sembra sperarlo in tutti i modi’. Così è, anche se non vi pare”, conclude Giuli.

Il caso Kauffmann e le polemiche sul tax credit

“Non mi risulta che la Direzione Generale Cinema del MiC abbia intrattenuto rapporti di alcun tipo con Francis Kauffmann”. Lo dice il ministro della Cultura Alessandro Giuli, rispondendo al Question Time alla Camera sul tax credit predisposto dal ministero per il film di Francis Kaufmann, finto regista ritenuto il responsabile del doppio omicidio di Villa Pamphili. “Sulla specifica vicenda ci sono indagini in corso da parte della magistratura, alla quale stiamo offrendo la massima collaborazione”, ha aggiunto il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata