Riconoscimenti ai giovani attori Ludovica Nasti e Samuele Carrino

Assegnati i Premi speciali dei Nastri d’Argento, in attesa del gran finale previsto al Maxxi lunedì 15 giugno. Va al film ‘Familia’ del regista e sceneggiatore Francesco Costabile, alla sua opera seconda, il Premio Speciale Bnl Bnp Paribas 2025 che con i Nastri d’Argento premia un film coraggioso, ispirato ad una drammatica vicenda di violenza domestica, segnalato dai Giornalisti Cinematografici fin dalla sua presentazione a Venezia anche con il cast particolarmente interessante: Barbara Ronchi e Francesco Di Leva con i più giovani Marco Cicalese, Tecla Insolia e soprattutto Francesco Gheghi, lo straordinario giovane protagonista vincitore al Lido del Premio per la migliore interpretazione maschile della sezione ‘Orizzonti’. “Un film di denuncia e di speranza, che si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di non rimanere indifferenti alla sopraffazione anche psicologica”, si legge nella motivazione.

Anche il Nastro d’Argento speciale a Luca Zingaretti per ‘La casa degli sguardi’, deciso dal Direttivo Nazionale, nasce dalla sensibilità d’autore del regista, che ne è anche interprete, di mettere a fuoco, all’interno di un complesso rapporto padre-figlio, “una riflessione sul tema del riscatto, sulla vita che può sempre offrire una nuova possibilità, sulle passioni mai da disperdere nella delusione, ma anche – come si legge nella motivazione del Premio – sul valore ‘salvifico’ del lavoro che, come ci ricorda la vicenda del giovane protagonista del film, è a volte la strada per superare la difficoltà di trovare un posto nel mondo”.

I giovani più bravi

Due i giovani attori scelti per il premio tradizionalmente assegnato ai Nastri d‘Argento da Nuovo Imaie che segnala quest’anno una coppia di interpreti sicuramente destinati a proseguire con successo la loro giovane carriera: Ludovica Nasti già premiata da Nuovo Imaie per la serialità e per la prima volta alle prese, nel cinema, con la leggerezza della commedia ne ‘La storia del Frank e della Nina’ di Paola Randi e Samuele Carrino, giovanissimo protagonista de ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ di Margherita Ferri, un vero film ‘caso’ di questa stagione, nel quale ha dimostrato di superare con grande naturalezza una prova difficile conquistando, con la storia vera che ha messo in scena, l’attenzione di una vastissima platea di ragazze e ragazzi ma anche i loro genitori, nel ruolo di un ragazzo vittima dell’odio omofobo: Andrea Spezzacatena, suicida a 15 anni dopo aver subito atti di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola solo per aver indossato un paio di pantaloni rosa per un lavaggio sbagliato.

Per la prima volta infine i Nastri d’Argento assegnano una menzione di qualità a un film ‘speciale’, Gli immortali di Anne Riitta Ciccone. Un riconoscimento “per la scelta di una narrazione colta e insieme ricca di sfumature psicologiche sul tema delicato e intimo che affronta rimettendo a fuoco il rapporto di una figlia dimenticata negli anni con un padre che riappare, inatteso, nella sua vita adulta”.

