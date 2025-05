Screenshot da Youtube

A dare l'annuncio la nipote con un post su Facebook. Affetto da nanismo, era alto 103 centimetri. Nella sua carriera ruoli in 130 tra film serie tv e spot

È morto all’età di 61 anni a Los Angeles l’attore e stuntman Ed Gale, famoso per aver interpretato il personaggio di Chucky nei film della saga ‘La bambola assassina‘ (Child’s Play). A dare la notizia è stata la nipote dell’attore, Kayse Gale, con un post su Facebook. “Con profondo dolore e un’insolitamente leggera bara (capite il gioco di parole?), annunciamo l’improvvisa scomparsa del nostro zio, Ed Gale, attore in pensione. Ed ha fatto il suo ultimo inchino ed è ora protagonista nell’aldilà”, ha scritto la nipote nel suo post, raccontando poi la vita dello zio. ” A vent’anni, Ed fece l’autostop fino in California con 41 dollari e un sogno, e non si voltò mai indietro. Illuminò il grande schermo in film cult come Howard the Duck e Chopper Chicks in Zombietown, guadagnandosi una certa fama in ogni convention a cui partecipava. E non smise mai di vantarsene. Mai. Nel corso della sua carriera, è apparso in oltre 130 film, programmi televisivi e spot pubblicitari. Con questo vasto repertorio, lascia un’eredità piena di illuminazioni discutibili e battute memorabili. Il ruolo preferito di Ed era quello dello “zio divertente”. Il suo modo di esprimere affetto era condividere il suo amore per l’industria dell’intrattenimento e la magia di Hollywood con le sue nipoti. (…) Aveva una risata incredibile e ci mancherà“.

Chi era Ed Gale

Nato il 23 agosto 1963 a Plainwell, Michigan, Gale era affetto da nanismo ed era alto 103 cm. Debuttò nel 1986 nel film Howard e il destino del mondo (Howard the Duck), interpretando il protagonista all’interno del costume, mentre la voce era di Chip Zien. La sua notorietà crebbe nel 1988 con La bambola assassina, dove indossò il costume di Chucky, il bambolotto posseduto da uno spirito omicida, mentre la voce era fornita da Brad Dourif. Tra i suoi altri lavori più noti ci sono Balle spaziali (1987), Fratello, dove sei? (2000), Polar Express (2004) e serie tv come Baywatch, 3rd Rock from the Sun, My Name Is Earl e Land of the Lost.

