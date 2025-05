Wagner Moura miglior attore, Nadia Melliti migliore attrice. Gran Prix a 'Sentimental Value'

Si chiude il Festival di Cannes 2025, ecco tutti i vincitori e la Palma d’Oro.

Palma d’oro Jafar Panahi

Il regista iraniano Jafar Panahi ha vinto la Palma d’oro per il suo film ‘Un simple accident‘. Cate Blanchett gli ha consegnato il premio.

C’était le 78e Festival de Cannes ✨ Le jury, présidé par Juliette Binoche, a rendu son verdict : Un simple accident, de l’Iranien Jafar Panahi, remporte la Palme d’or. #Cannes2025. pic.twitter.com/jfDRFb0A0i — CANAL+ (@canalplus) May 24, 2025

Cannes: Wagner Moura miglior attore, Nadia Melliti migliore attrice

Il brasiliano Wagner Moura ha ricevuto il premio come miglior attore maschile per il suo ruolo in ‘L’agente segreto‘, di Kleber Mendonca Filho. Il premio alla migliore attrice assegnato dalla giuria presieduta da Juliette Binoche è andato invece a Nadia Melliti per il film ‘Le petit dernier‘ di Hasfia Herzi. I fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne hanno vinto il premio per la migliore sceneggiatura con ‘Jeunes Meres‘.

Il Gran Prix a ‘Sentimental Value’

Il regista francese Claude Lelouch assegna il premio alla Miglior regia a Kleber Mendonça Filho per il film ‘L’agente segreto’. A ‘Sentimental value’ di Joachim Trier va il Grand Prix, il secondo premio più prestigioso, assegnato a un film che si distingue per originalità, forza narrativa o impatto artistico. Un premio speciale per il cineasta cinese Bi Gan.

