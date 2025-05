La giuria guidata da Juliette Binoche assegnerà la Palma d'Oro

Cala oggi il sipario sul Festival del Cinema di Cannes 2025 che svelerà il vincitore della Palma d’Oro: attesa, sulla Croisette, per la decisione della giuria della kermesse, guidata da Juliette Binoche, sul successore di “Anora” che vinse lo scorso anno. Il concorso appare ancora molto aperto: ieri sono stati presentati gli ultimi due film in concorso: “The mastermind” di Kelly Reichardt e “Jeunes Meres” di Jean-Pierre e Luc Dardenne. Sempre ieri, nella sezione “Un Certain Regard”, è stato premiato il cineasta cileno Diego Cespedes con il suo “The Mysterious Gaze of the Flamingo”.

