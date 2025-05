Presentati i film in concorso "Sentimental Value" e "The History of Sound"

(LaPresse) Il regista norvegese Joachim Trier ha presentato mercoledì sera in anteprima al Festival di Cannes la sua ultima commedia drammatica “Sentimental Value”. È stato raggiunto sul tappeto rosso dalle star del film Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgard, Elle Fanning e Cory Michael Smith. Il film, che è in competizione per la Palma d’Oro con altri 20, è descritto come “un’intima esplorazione della famiglia, dei ricordi e del potere riconciliatore dell’arte”. Erano presenti anche l’artista francese Camélia Jordana e i rapper francesi Sofiane Zermani e Rim’K. Poco dopo Paul Mescal e il regista Oliver Hermanus hanno lasciato la première di “The History of Sound”. Il film è in concorso per il primo premio del festival e vede protagonista anche Josh O’Connor. O’Connor non era presente alla première.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata