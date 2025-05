L'attrice presenta il suo film 'Eleanor the Great' sulla Croisette

(LaPresse) Scarlett Johansson risplende in un abito Prada sul red carpet del Festival di Cannes, dove mercoledì ha presentato ‘Eleanor the Great’, il suo primo film da regista. La pellicola racconta la storia di una novantenne ebrea che vive in Florida con la migliore amica Bessie. Alla morte dell’amica, fa ritorno a New York e a un incontro di sopravvissuti alla Shoah, fa propria l’esperienza ad Auschwitz di Bessie, intessendo un’amicizia con una giovane studentessa di giornalismo. Sulla Croisette con la star americana le protagoniste del film, June Squibb and Erin Kellyman.

