Parata di stelle con Wes Anderson e il premio Women in motion: Bruni, Hayek e Huppert

Domenica il tappeto rosso del Festival di Cannes ha visto una parata di stelle in occasione della presentazione di ‘La Trama Fenicia’ di Wes Anderson, che racconta le disavventure di un magnate ricercato dalle potenze mondiali, interpretato da Benicio Del Toro. Il protagonista e il regista erano presenti sulla Croisette insieme ad altre star del cast come Bill Murray, Charlotte Gainsbourg e Benedict Cumberbatch. Sulla Croisette hanno sfilato anche Nicole Kidman, premiata come donna dell’anno dal progetto di promozione femminile Women in motion. Alla serata di gala anche Isabelle Huppert, Salma Hayek e Carla Bruni.

