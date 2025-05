Il festival del cinema è in programma dal 13 al 24 maggio: la prima passerella è tutta per le star

Primo red carpet a Cannes 2025 per la cerimonia d’apertura della 78esima edizione del Festival del cinema, che si tiene dal 13 al 24 maggio 2025. Sulla Croisette martedì sera occhi puntati sui look delle star che si sono avvicendate sul tappeto rosso: da Julia Garner a Irina Shayk, passando per Alessandra Ambrosio, Eva Longoria e Heidi Klum. Applausi anche per Quentin Tarantino e Robert De Niro, quest’ultimo premiato con la Palma d’Oro onoraria. La giuria di Cannes quest’anno è presieduta da Juliette Binoche e l’apertura del festival è stata affidata al dramma francese “Partir Un Jour” di Amélie Bonnin.

