L'attrice americana sulla Croisette ha presentato 'The Chronology of Water'

Kristen Stewart risplende sul red carpet del Festival di Cannes con un look androgino con pantaloni corti. La 35enne attrice americana venerdì è stata protagonista sulla Croisette per presentare il suo debutto alla regia ‘The Chronology of Water’, ispirato al romanzo di Lidia Yuknavitch, in cui la scrittrice statunitense scrive dei suoi traumi di un’ infanzia segnata da abusi e alcolismo. Stewart era accompagnata dagli attori del cast tra cui la protagonista Imogen Poots e la bassista della storica indie band dei Sonic Youth, Kim Gordon.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata