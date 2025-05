Il regista: "Restituirebbe interesse ed entusiasmo"

In vista dell’assegnazione dei David di Donatello 2025, questa sera al Teatro 5 di Cinecittà e in diretta su Rai1, anche il regista Pupi Avati prende parte alla cerimonia con il presidente Mattarella al Quirinale.

“Ognuno di noi sta facendo la sua strada molto in salita, perché il cinema sta vivendo, anche se lo festeggiamo tanto, un momento terribile”, dice il regista rispondendo alle domande dei cronisti a margine dell’evento, sottolineando come dagli anni ‘60 a oggi la vera crisi del settore è oggi: “Se mi godrò la serata dei David? Sì, però, in un clima bipartisan, dovrebbero preoccuparsi di istituire questa agenzia del cinema. Non si capisce perché ritardano questa iniziativa che restituirebbe al cinema, come in Francia, quel tipo di interesse ed entusiasmo sul quale il cinema italiano non può più contare”, conclude.

