Al presidente il riconoscimento dedicato ai 70 anni dei premi

In vista dell’assegnazione dei David di Donatello 2025, questa sera al Teatro 5 di Cinecittà e in diretta su Rai1, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i candidati ai premi David di Donatello, e ha ricevuto un riconoscimento speciale a lui dedicato: “Confido ai presenti che alla notizia ero piuttosto perplesso, non avendo che pochissimi meriti da rivendicare, forse nessuno, nel mondo del cinema”, ironizza Mattarella, accettando il premio Speciale dedicato al 70esimo anniversario dei David.

“L’ho accettato soltanto quando ho saputo che era stato conferito a tutti i miei più prossimi predecessori”, aggiunge Mattarella, dicendo di averlo quindi avvertito come “un premio non alla persona presidente, ma all’istituzione presidente della Repubblica”. “Un’istituzione che comprende il valore civile e culturale del cinema e quanto esso contribuisca inoltre un asset prezioso e consistente. Non soltanto per l’economia e l’occupazione, ma anche per disegnare e promuovere la nostra identità italiana nel Paese e nel mondo”, conclude.

