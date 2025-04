Il regista: “Dopo 55 film è il primo riconoscimento"

Dopo Ornella Muti ecco che i David di Donatello assegnano un altro Premio alla Carriera. Il prescelto è Pupi Avati. “Dopo 55 film, arrivo sempre un po’ in ritardo su tutte le cose nella mia vita. Prendere un premio da vivo è un grande risultato, vediamo per i prossimi premi se riuscirò ancora ad essere vivo. Non ho mai preso un Leone d’Oro, un Oscar, quindi penso di avere ancora gli anni sufficienti a vincere tutti questi premi a fine corsa. Non bisogna vincere la battaglia, ma le guerre. Il film a cui sono affezionato di più? Il prossimo che farò, ma non vi dico quale”. Così il regista Pupi Avati a LaPresse, commentando a caldo l’assegnazione del premio David di Donatello alla carriera.

