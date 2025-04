Starmer: "Il parco creerà 28mila posti di lavoro"

Universal ha scelto Londra per costruire il suo primo parco a tema e resort in Europa. La costruzione del parco inizierà l’anno prossimo, a circa 80 chilometri a nord dalla capitale britannica.

Il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer ha affermato che il parco creerà 28.000 posti di lavoro e porterà opportunità, crescita e “ovviamente gioia al Regno Unito”. “La gente mi ha detto: ‘Il governo sarà una montagna russa’, e posso testimoniarlo”, ha detto Starmer, “ma non credo che intendessero proprio questo”. La costruzione del parco, che si estenderà su 1,93 chilometri quadrati in un’ex fabbrica di mattoni a Bedford, dovrebbe essere completata entro il 2031. Universal non ha detto quali attrazioni offrirà nel parco, ma ha costruito giostre ispirate a molti dei suoi successi cinematografici, tra cui ‘Minions’, ‘E.T. l’extra-terrestre’, ‘Jurassic Park’, ‘Kung Fu Panda’ e ‘Fast & Furious’. Universal ha inoltre stretto un accordo con Warner Bros. per creare attrazioni di Harry Potter. Il resort, che dovrebbe includere un hotel da 500 camere, sarà vicino a una delle principali linee ferroviarie e all’aeroporto di Luton, che, secondo le ultime notizie, sarà ampliato.

