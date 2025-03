“Sono un’orgogliosa figlia di genitori immigrati che sono arrivati qui con sogni e dignità, sono la prima americana di origine domenicana a ricevere questo premio e di certo non sarò l’ultima. Ricevo un premio per un ruolo in cui parlo, canto e recito in spagnolo, mia nonna sarebbe orgogliosa. Voglio davvero ringraziare tutti”. Lo ha detto Zoe Saldana dopo aver vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in ‘Emilia Perez‘.

