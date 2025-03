Karla Sofia Gascón ha partecipato alla cerimonia, dopo le polemiche per i suoi post razzisti

In attesa della notte degli Oscar il favorito ‘Emilia Pérez‘ viene nominato miglior film francese dell’anno ai Césars Awards – l’equivalente transalpino degli Oscar – e Karla Sofia Gascón, la stella del melodramma ambientato in Messico di Jacques Audiard, ha fatto una rara apparizione in pubblico dopo le polemiche seguite ai suoi post razzisti.

Il musical è uno dei film più celebri dell’anno, ma è stato anche criticato per la sua rappresentazione della cultura messicana ed è stato oggetto di polemiche a causa dei precedenti post di Gascón. Anche se quest’ultima, prima donna transgender a ricevere una nomination agli Oscar nella categoria migliore attrice insieme alla sua co-protagonista Zoe Saldaña, non ha vinto il César, la notte parigina è stata trionfale per ‘Emilia Pérez’, che ha conquistato ben sette trofei. Jacques Audiard, che in precedenza aveva condannato i commenti di Gascón, ha ringraziato la sua “meravigliosa squadra” e le sue attrici. “Quando dico la mia squadra non è nel senso di proprietà, ma una dichiarazione d’amore”, ha detto lo sceneggiatore francese. “Lo stesso vale per le attrici. La mia cara Zoe, la mia cara Karla, Adriana (Paz) che non è qui, Selena (Gomez) che non è qui. Mi è piaciuto lavorare con te, ti amo”.

A gennaio sono riemersi vecchi post dell’account Gasconæs X, alcuni risalenti addirittura al 2016, che prendevano di mira l’abbigliamento, la lingua e la cultura dei musulmani nella sua nativa Spagna. Ha anche suggerito di bandire l’Islam.

Gascón ha partecipato alla cerimonia del 50° anniversario dei César presieduta da Catherine Deneuve al teatro Olympia di Parigi: ha indossato un abito nero e ha posato per i fotografi ma non ha parlato con i giornalisti. Zoe Saldaña ha anche fatto un salto a Parigi prima di volare verso Los Angeles come favorita per l’Oscar come migliore attrice non protagonista. A Parigi, Gascon e Saldana sono state nominate al César come migliore attrice, ma il premio è stato assegnato alla francese Hafsia Herzi per la sua interpretazione in ‘Borgo’. Miglior attore Karim Leklou per la sua interpretazione in ‘Le Roman de Jim’ (La storia di Jim). Anche Julia Roberts si è presentata a Parigi, osannata con una standing ovation e un César alla carriera. È stata chiamata sul palco da Clive Owen, con il quale ha recitato in ‘Closer’ e ‘Duplicity’.

