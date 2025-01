Bruce Willis torna a vedersi in video per ringraziare i soccorritori che hanno affrontato gli incendi di Los Angeles. In un breve filmato postato dalla moglie Emma Heming Willis si vede l’attore 69enne, che da due anni si è ritirato dalle scene a causa di una demenza frontotemporale, stringere la mano ad alcuni poliziotti della città californiana. “Tutte le volte che ha avvistato un soccorritore, Bruce non ha mai perso l’occasione di mostrare la sua gratitudine con una stretta di mano sentita e un ‘grazie per il tuo servizio’. Ieri non è stato diverso”, ha scritto la donna nella didascalia del post.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata