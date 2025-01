La famiglia ha detto che si è spenta in una casa di riposo accanto ai suoi cari

L’attrice britannica Joan Plowright è morta a 95 anni. Vincitrice di numerosi premi e che, insieme al suo defunto marito Laurence Olivier, ha contribuito a rivitalizzare la scena teatrale del Regno Unito nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, è morta il 16 gennaio.

In una dichiarazione rilasciata venerdì, la sua famiglia ha comunicato che Plowright è deceduta il giorno precedente presso Denville Hall, una casa di riposo per attori nel sud dell’Inghilterra, circondata dai suoi cari. “Ha avuto una lunga e illustre carriera nel teatro, nel cinema e in televisione per oltre sette decenni, fino a quando la cecità l’ha costretta a ritirarsi”, ha dichiarato la famiglia. “Siamo così orgogliosi di tutto ciò che Joan ha fatto e di chi era, una persona amorevole e profondamente inclusiva.”

Parte di una straordinaria generazione di attori britannici, tra cui Judi Dench, Vanessa Redgrave, Eileen Atkins e Maggie Smith, Plowright ha vinto un Tony Award, due Golden Globe e ha ricevuto nomination per un Oscar e un Emmy. È stata insignita del titolo di dama dalla regina Elisabetta II nel 2004.

Dal 1950 al 1980, Plowright ha interpretato decine di ruoli teatrali, da ‘Il gabbiano’ di Anton Čechov a ‘Il mercante di Venezia’ di William Shakespeare. “Sono stata molto privilegiata ad avere una vita così”, ha detto Plowright in un’intervista del 2010 a ‘The Actor’s Work’. “È magico, e provo ancora un brivido quando il sipario si alza o le luci si accendono, anche se non c’è un sipario, pensando alla magia di ciò che sta per svolgersi davanti a me.”

Il rispetto per Plowright a Londra è evidente: con la notizia della sua morte, i teatri del West End spegneranno le luci per due minuti martedì alle 19:00 in suo onore.

La vita di Joan Ann Plowright

Nata Joan Ann Plowright a Brigg, nel Lincolnshire, Inghilterra, sua madre dirigeva un gruppo di teatro amatoriale e Plowright si è avvicinata alla recitazione già all’età di 3 anni. Durante le vacanze scolastiche frequentava sessioni estive nelle scuole di teatro universitarie. Dopo il liceo, ha studiato al Laban Art of Movement Studio a Manchester e ha vinto una borsa di studio biennale per la scuola di teatro dell’Old Vic Theatre a Londra.

Dopo il debutto sul palco londinese nel 1954, Plowright è diventata membro del Royal Court Theatre nel 1956 e ha ottenuto riconoscimenti in opere scritte dai cosiddetti “Angry Young Men”, come John Osborne, che stavano rivoluzionando il teatro britannico. Tra i suoi coetanei c’erano attori emergenti della classe operaia come Albert Finney, Alan Bates e Anthony Hopkins.

Plowright ha debuttato sul grande schermo con un piccolo ruolo non accreditato nell’adattamento epico di ‘Moby Dick’ di Herman Melville, diretto da John Huston nel 1956, con Gregory Peck nei panni del capitano Achab. L’anno successivo ha recitato con il suo futuro marito Olivier nella produzione londinese originale di ‘The Entertainer’ di Osborne. Interpretava la figlia del personaggio di Olivier e i due si riunirono per l’adattamento cinematografico del 1960. A quel punto, il matrimonio di Plowright con l’attore britannico Roger Cage era terminato, così come l’unione ventennale di Olivier con Vivien Leigh.

Dopo la morte di Olivier nel 1989, all’età di 82 anni, Plowright ha vissuto una nuova fase di carriera a 60 anni, alternando progetti d’élite e produzioni più commerciali. Ha recitato in ‘Jane Eyre’ di Franco Zeffirelli nel 1996 e ha interpretato la governante in ‘La carica dei 101’ di Disney, con Glenn Close.

Plowright è diventata una delle poche attrici a vincere due Golden Globe nello stesso anno, nel 1993.

Plowright lascia i suoi tre figli — Tamsin, Richard e Julie-Kate, tutti attori — e diversi nipoti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata