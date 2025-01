A dare l'annuncio della scomparsa è stata la sua famiglia: "C'è un grande vuoto nel mondo ora che non è più tra noi"

Cinema in lutto: è morto a 78 anni David Lynch, regista tra gli altri di ‘Blue Velvet’ e ‘Twin Peaks’.

Morto David Lynch, l’annuncio della famiglia

A dare l’annuncio della scomparsa è stata la famiglia con un post pubblicato sul profilo Facebook dello stesso Lynch: “È con profondo dispiacere che noi, la sua famiglia, annunciamo la scomparsa dell’uomo e dell’artista, David Lynch. Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più tra noi. Ma, come direbbe lui, ‘Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco’”.

Il regista celebre per la sua visione unica e oscura in film come ‘Blue Velvet’ e ‘Mulholland Drive’ e nella serie TV ‘Twin Peaks‘, è morto pochi giorni prima del suo 79° compleanno.

Lynch, un artista alle prime armi, si fece notare negli anni ’70 con il surreale ‘Eraserhead’.

La scomparsa di Lynch lascia un’eredità indelebile nel panorama cinematografico e televisivo, grazie al suo stile visionario e inconfondibile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata