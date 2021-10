David Lynch

Il 15, 16 e 17 novembre l’uscita evento della pellicola nelle sale italiane

Venti anni dopo torna nelle sale. “Mulholland Drive” di David Lynch sarà di nuovo al cinema, dal 15 novembre, in occasione dei venti anni dalla sua prima uscita in sala. Era il 2001, infatti, quando la pellicola del regista statunitense, che sarebbe diventata un cult del cinema mondiale, arrivò per la prima volta al cinema.

Adesso, grazie a un nuovo restauro in 4K realizzato da StudioCanal e distribuito dalla Cineteca di Bologna nell’ambito del progetto “Il Cinema Ritrovato al cinema”, “Mulholland Drive” torna sul grande schermo. La distribuzione avverrà in occasione del 20esimo anniversario dalla première, il 15, 16 e 17 novembre.

David Lynch, dopo “Twin Peaks” il suo capolavoro Mulholland Drive

“Mulholland Drive”, uno dei capolavori di David Lynch, ha lanciato a livello internazionale Naomi Watts, protagonista del film assieme a Laura Harring. Nato sulla scia dell’enorme successo di “Twin Peaks” e “come puntata pilota di una serie mai realizzata, il progetto di Mulholland Drive venne acquistato e prodotto da StudioCanal, che ora ne ha curato il restauro, con la supervisione dello stesso Lynch”, spiegano dalla Cineteca di Bologna, che ha presentato la versione restaurata in anteprima nel scorso luglio al festival “Il Cinema Ritrovato”.

“Mulholland Drive” è uno dei due titoli degli anni 2000 a essere stato inserito nella celebre classifica dei 100 migliori film della storia del cinema stilata da “Sight & Sound” del British Film Institute.

