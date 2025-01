Karla Sofía Gascón è salita sul palco dei Golden Globes 2025 per ritirare il premio di Miglior commedia/musical vinto dal film ‘Emilia Pérez’.

“Potete forse metterci in prigione, potete picchiarci, ma non potrete mai portarci via la nostra anima, la nostra resistenza, la nostra identità“, ha detto la 52enne di Alcobendas, durante il suo discorso, riferendosi alla comunità Lgbtqi+. Lei che è diventata la prima artista apertamente transgender a essere nominata per la migliore interpretazione di un’attrice in un film commedia o musical. “Voglio dirvi di alzare la voce e dire: ho vinto, sono quello che sono, non quello che volete“, ha aggiunto dal Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. La pellicola diretta da Jacques Audiard, inoltre, ha trionfato nelle categorie: Miglior film straniero, Miglior canzone originale con ‘El mal’ e Miglior attrice non protagonista con Zoe Saldana.

