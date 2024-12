Credit: Carsten Koall/picture-alliance/dpa/AP Images

E' scomparso giovedì all'età di 70 anni dopo una grave malattia

Il regista tedesco, Wolfgang Becker, noto per il film ‘Good Bye, Lenin!’ è morto giovedì all’età di 70 anni dopo una grave malattia. Lo ha annunciato l’agenzia di pubbliche relazioni ‘Just Publicity’ citando la sua famiglia, come riporta la Frankfuerter Allgemeine Zeitung.

Becker era nato a Hemer, Vestfalia, nel 1954. Ha studiato tedesco, storia e studi americani alla Libera Università di Berlino e si è specializzato come cameraman presso l’Accademia tedesca di Cinema e televisione. Nel 1997, il suo film ‘La vita è un cantiere’ è stato proiettato alla Berlinale e successivamente è diventato un successo al botteghino.

‘Good Bye, Lenin!’ l’opera più famosa di Wolfgang Becker

La sua opera più famosa è stata la tragi-commedia ‘Good Bye, Lenin!’, che è stata vista da più di sei milioni di spettatori nel 2003 e ha ricevuto anche un grande riconoscimento internazionale. Racconta la storia di una donna che durante gli sconvolgimenti in Germania del 1989-90 entra in coma e, quando si sveglia, viene indotta a credere dal figlio che la Ddr esiste ancora. Il film ha vinto otto premi cinematografici tedeschi, tra cui quello per il miglior lungometraggio.

La carriera da attore e produttore

Wolfgang Becker ha lavorato anche come attore, ad esempio nella satira ‘Mein Führer – La verità più vera su Adolf Hitler’. Ha anche fondato la società di produzione ‘X Films’ nel 1994 con il produttore Stefan Arndt e i registi Dani Levy e Tom Tykwer. I film prodotti includevano ‘Lola corre’ di Tykwer e ‘Alles auf Zucker’ di Levy. I tre soci hanno dato l’addio a Becker con una dichiarazione congiunta: “Addio, Wolfgang! Amico e compagno unico. Il tuo amore, la tua forza e la tua creatività ci mancheranno immensamente”.

