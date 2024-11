Alcuni dei migliori scatti dell'indimenticabile 'Jack' di Titanic

La star di Hollywood Leonardo DiCaprio compie 50 anni. Di Caprio nasce a Los Angeles, California, l’11 novembre 1974 e appare in molti spot pubblicitari e programmi televisivi prima di ottenere il ruolo di Luke Brower nella sitcom “Growing Pains” nel 1991. Nello stesso anno fa il suo debutto nel mondo del cinema nell’horror “Critters 3”. Nel 1993 recita al fianco di Johnny Depp in “What’s Eating Gilbert Grape”, un film drammatico in cui interpreta un ragazzo disabile. Il film porta a DiCaprio il plauso della critica, compresa la sua prima nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Tuttavia, è con “Romeo + Giulietta” di Baz Luhrmann nel 1996 che Leo diventa famoso. L’anno successivo arriva la celebre interpretazione di Jack Dawson nel film campione d’incassi di James Cameron “Titanic”, al fianco di Kate Winslet.

Il sodalizio con Scorsese e l’Oscar con Iñárritu

Negli anni successivi, DiCaprio recita in “La maschera di ferro” (1998), “The Beach” (2000) e appare insieme a Tom Hanks nella commedia di Steven Spielberg “Catch Me If You Can” nel 2002. Nello stesso anno prende parte al suo primo film diretto da Martin Scorsese, “Gangs of New York”. DiCaprio e Scorsese hanno collaborato in altri cinque film, tra cui “The Departed” (2006), “The Wolf of Wall Street” (2013) e, più recentemente, “Killers of the Flower Moon” (2023), che ha visto Leo ottenere la sua settima nomination agli Oscar, conquistato nel 2016 per la sua incredibile interpretazione in “The Revenant” di Alejandro González Iñárritu. Tra gli altri film indimenticabili della star di Hollywood troviamo “The Aviator” (2004), “Revolutionary Road” (2008), “J. Edgar” (2011), “Django Unchained” (2012), “Il grande Gatsby” (2013) e “C’era una volta a Hollywood” (2019).

L’impegno per l’ambiente

Da sempre grande sostenitore dell’ambiente, nel 1998 DiCaprio ha fondato la “Leonardo DiCaprio Foundation” con la missione di “sostenere organizzazioni e iniziative dedicate a garantire un futuro sostenibile per il nostro pianeta”. Inoltre, ha lavorato come produttore in numerosi documentari che mettono in luce le questioni ambientali, come “Virunga” nel 2014, “The Ivory Game” e “Before the Flood” nel 2016. Dal 2023 l’attore ha una relazione con la modella italiana Vittoria Ceretti.

