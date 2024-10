La direttrice artistica traccia un bilancio del festival che si conclude il 27 ottobre

Paola Malanga direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma in questa edizione è stata riproposta al sindaco anche per il prossimo triennio del festival. “Ho scoperto anche io da pochissimo che continuerò a lavorare alla direzione di questo festival” ha detto Malanga, che poi traccia un bilancio dell’evento che si concluderà il 27 ottobre all’Auditorium Parco della Musica: “Ho cercato di trovare un equilibrio tra la festa internazionale e la produzione nostrana. Ho cercato di portare i film al centro della Festa sia per quanto riguarda la produzione internazionale che quella italiana che è poi sempre più internazionale. I film italiani viaggiano nel mondo, partono da qui, sono espressione italiana ma ci sono anche molte coproduzioni interessanti, delle collaborazioni. Ce ne sono state varie e io penso che proprio questo dialogo stretto tra il nostro Paese e il resto mondo sia il senso del cinema”.

