L'attore è il protagonista della nuova pellicola di Andrea Segre su Enrico Berlinguer

“È stato un lavoro molto serio di ricerca e restituzione. Non è stato un film in cui il regista ha dato una interpretazione dei fatti ma abbiamo cercato di restituire quello che è accaduto in quegli anni nel paese e in quel partito che era il più grande partito operaio d’Europa con migliaia di iscritti, una enorme forza popolare che raccoglieva più di un terzo dei votanti”. Elio Germano, protagonista dell’ultimo film di Andrea Segre: Berlinguer, la grande ambizione, sul red carpet della Festa del cinema di Roma. Il film apre la XIX edizione. “Tante persone in quegli anni dedicavano la propria vita al bene comune, non era inculcato l’idea del carrierismo nella politica. È un film che cerca di aprire una finestra su quegli anni. Ascoltando i suoi discorsi si possono imparare tante cose – spiega – una di queste è che attorno a lui c’erano tante persone e ognuna di queste poteva essere il segretario. Persone animate dal contributo che volevano dare alla nostra società e sentirli parlare è stato emozionante”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata