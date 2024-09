Arriva al Festival la seconda parte della storia che valse a Todd Phillips il Leone d'Oro nel 2019

L’attesa è finita. A Venezia è il giorno di ‘Joker: Folie à deux‘, il film di Todd Phillips, sequel di ‘Joker’ che ha vinto il Leone d’Oro nel 2019. Un ritorno al Lido, a cinque anni di distanza, con uno spirito diverso per il regista nonostante il feeling particolare con la città: “Tornare a Venezia sembra essere la cosa giusta – ha detto Phillips in conferenza stampa -. Abbiamo un feeling particolare con Venezia, non solo per la vittoria del Leone d’Oro. Per questo film sono più nervoso, più emozionato. Ci saranno sicuramente più aspettative rispetto al primo film”.

Il film

Il sequel della pellicola già premiata al Lido vede Arthur Fleck internato ad Arkham, in attesa di processo per i suoi crimini nelle vesti del Joker. Alle prese con la sua doppia identità, Arthur non solo si imbatte nel vero amore, ma scopre anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé. La colonna sonora è prodotta da Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Jason Ruder e prodotta esecutivamente da Todd Phillips, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Randall Poster e George Drakoulias. “La musica ha un ruolo molto importante per il personaggio di Joker – ha spiegato Phillips -. La scelta della musica è arrivata con la sceneggiatura”. E non manca un brano, ‘Get Happy’, in cui Phoenix duetta proprio con Lady Gaga, sua co-star nella pellicola.

Phoenix: “Il sequel? L’ho sognato e ho chiamato Todd”

Phillips ricorda la bellezza della prima volta di ‘Joker’ (“Quello che mi è piaciuto del primo film è che volavamo bassi“) ma sembra escludere un atto tre, almeno con Joaquin Phoenix: “Direi di no, dipende dagli attori”. E di certo, per il protagonista calarsi nella parte non è stato facile fin dall’inizio. Lo conferma la reazione stizzita in conferenza quando gli è stato chiesto del suo percorso di preparazione al film e della dieta che ha dovuto seguire: “Ho perso molti chili per fare questo ruolo – ha spiegato – non dirò il numero perché era diventata un po’ un’ossessione raggiungere quel peso, quindi non parlerò della dieta questa volta“. Questo sequel, però, gli è stato preannunciato in un sogno, quasi come una premonizione: “Ho fatto questo sogno in cui facevo di nuovo il ruolo di Joker e ho chiamato Todd“, ha rivelato l’attore. “Questo film – ha aggiunto – mi è sembrato più complesso del primo perché c’è tanto ballo, tante prove, e quindi è stato più sfidante”. Per quanto riguarda la colonna sonora l’attore ha evidenziato: “I personaggi riescono a esprimersi tramite le canzoni, uno dei nostri punti di riferimento è stato Frank Sinatra”.

Lady Gaga nei panni di Harley Queen

Lady Gaga, arrivata al Lido in barca e acclamata dai fan, nel film interpreta Harley Quinn: “Volevo contribuire alla visione di Todd con la musica. Il modo in cui ci avviciniamo alla musica in questo film è particolare, la musica consente ai personaggi di esprimersi”. “Molta della musica è live – ha detto ancora Lady Gaga -. Il primo film mi ha toccato molto profondamente, a volte quando vengono raccontate storie su persone incomprese abbiamo l’opportunità di scoprire quel mondo. È questo che mi ha molto colpito”. Musica e cinema, due arti che per Lady Gaga possono cambiare il mondo: “Musica e film hanno la forza di cambiare il modo in cui le persone si sentono. Per questo amo creare”. Poi, sul film: “Lavorare con Joaquin (Phoenix, ndr) è stato semplicissimo, mi sono molto divertita. È stata un’esperienza diversa. Credo che ci siamo trasformati, abbiamo cercato di diventare i personaggi in ogni dettaglio”.

