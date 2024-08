L'attrice ha sfilato sul red carpet per la prima del film in concorso “Tre amiche”

La star di “Call my Agent” Camille Cottin ha sfilato sul red carpet di Venezia per la prima del film in concorso “Tre amiche”. Anche India Hair e Sara Forestier sono protagoniste del film diretto da Emmanuel Mouret, che racconta di tre amiche e delle loro relazioni. “Tre amiche” è uno dei 21 film in concorso per il Leone d’Oro all’81ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il festival durerà fino al 7 settembre.

