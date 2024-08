L'attore francese ha avuto tra figli: Anthony, avuto con Nathalie Barthélémy, e Anouchka e Alain-Fabien, avuti con Rosalie van Breemen

Quello tra Alain Delon e le donne è il racconto di un rapporto turbolento. L’attore francese, che si è spento all’età di 88 anni, considerato uno degli attori più belli della storia del cinema, ha avuto diverse relazioni con attrici, cantanti e modelle.

Una delle prime è stata quella con Romy Schneider. Delon e l’attrice, passata alla storia per aver interpretato ‘La Principessa Sissi’, si erano conosciuti sul set de ‘L’amante pura’. Tra i due c’è stata una storia durata pochi anni ma che ha segnato la vita di entrambi. La loro relazione impazza sui tabloid dell’epoca finché lui decide di troncarla con una lettera di poche righe nel 1964 per sposare Nathalie Barthélémy. Romy però rimane nel suo cuore, il loro rapporto va oltre i matrimoni e i figli. Quando nel 1981 il figlio di Schneider, David, muore a 14 anni rimanendo infilzato nel cancello della casa dei genitori del patrigno, lei è devastata. È al braccio di Delon che si aggrappa al funerale del figlio, è lui che dopo la morte dell’attrice fa in modo di far trasferire la salma di David nella tomba della madre. Quando lei muore nel 1982 lui le scrive una lettera toccante, poi pubblicata anche nel libro ‘Alain Delon: Amours et mémoires’ del 2023. “Mia Puppelé (‘bambolina’ in tedesco, ndr ), sei arrivata da Vienna e io ti aspettavo a Parigi, con un mazzo di fiori tra le braccia. Io mi sono innamorato perdutamente di te e tu ti sei innamorata di me. Spesso ci siamo fatti questa domanda sugli innamorati: chi si è innamorato per primo? Tu o io? Abbiamo contato: ‘uno, due, tre!’ e ci siamo detti, ‘Né tu né io’! Insieme”, si legge nella lettera.

Nel mezzo Delon ha un flirt con la cantante Nico da cui ha avuto un figlio che l’attore non ha mai riconosciuto. L’altra donna che ha fatto breccia nel cuore di Alain Delon è Dalida. Tra i due, negli anni ’60, una forte storia d’amore. Un qualcosa di raro che ha segnato Delon che, alcuni anni dopo, ricorderà di aver amato “terribilmente” Dalida. L’amore tra i due si è poi trasformato in amicizia e in un sodalizio artistico culminato con una canzone iconica: ‘Paroles paroles’. Quando la star francese si suicida ne 1987 lui dice di essere “pieno di rimpianti”.

Il movimentato rapporto di Alain Delon e le donne racconta anche di un matrimonio, durato quattro anni, con l’attrice Nathalie Barthélémy, la donna per cui lasciò Romy Schneider, da cui ha il suo secondo figlio, Anthony Delon (nato nel 1964). Prima e dopo il matrimonio tante altre storie, tra questi anche una con Dalila Di Lazzaro che ha ricordato: “Era perseguitato dalle donne, se le trovava ovunque e di questo ne ha sofferto”. A fine anni’80 Delon ha un’altra relazione importante, quella a modella olandese Rosalie van Breemen dalla quale ha due figli: Anouchka Delon (nata nel 1990) e Alain-Fabien Delon (nato nel 1994). Una relazione lunga, terminata nel 2001. Dopo di lei Delon ha una storia con una donna giapponese, Hiromi, che è stata molto vicina all’attore negli ultimi anni della sua vita segnati da diversi problemi di salute. Hiromi, però, è stata poi allontanata dai figli dell’attore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata