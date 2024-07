Martedì 9 luglio prenderà il via la selezione della giuria

Udienza preliminare a Santa Fe, in New Mexico, nel processo per omicidio colposo a carico dell’attore Alec Baldwin per la morte sul set del film ‘Rust’ della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, ferita a morte nell’ottobre 2021 da un proiettile uscito da un revolver che Baldwin stava maneggiando. L’attore e regista stava provando una mossa di estrazione dell’arma, quando questa ha esploso un colpo, uccidendo Hutchins e ferendo il regista Joel Souza. Baldwin era presente in aula lunedì insieme al suo team legale di quattro persone e, durante l’udienza, ha sfogliato brevemente alcuni documenti del processo. Le udienze vere e proprie inizieranno domani, 9 luglio, con la selezione della giuria. Se condannato, Baldwin potrebbe ricevere una pena fino a 18 mesi di reclusione. Per lo stesso caso, è già stata condannata a un anno e mezzo Hannah Gutierrez-Reed, l’armaiola del set del film. Ha però fatto appello contro la condanna.

