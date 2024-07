La gravidanza è data per certa dal magazine People

Margot Robbie è incinta. L’attrice australiana e il marito Tom Ackerley aspettano il loro primo figlio. La notizia è stata lanciata dal magazine People e a conferma della stessa ci sono delle foto della protagonista di Barbie con un pancino sospetto, diventate presto virali sul web. Le immagini pubblicate sui social sarebbero state scattate proprio in Italia, dove la coppia si trova in vacanza: i due sarebbero sul Lago di Como.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj

— 21 (@21metgala) July 7, 2024