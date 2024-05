Fece scalpore la sua idea di mangiare solo da McDonald's per un mese per mostrare gli effetti negativi sulla salute

È morto a 53 anni il regista e documentarista statunitense Morgan Spurlock, autore del celebre documentario Super Size Me candidato all’Oscar nel 2005. Spurlock è morto giovedì a New York per le complicazioni di un cancro, secondo una dichiarazione rilasciata venerdì dalla sua famiglia.

“È stato un giorno triste, quando abbiamo salutato mio fratello Morgan”, ha dichiarato Craig Spurlock, che ha lavorato con lui su diversi progetti. “Morgan -ha aggiunto- ha dato così tanto attraverso la sua arte, le sue idee e la sua generosità. Il mondo ha perso un vero genio creativo e un uomo speciale. Sono orgoglioso di aver lavorato insieme a lui”.

Nel corso della sua carriera, Spurlock ha affrontato più volte i temi legati alle cattive abitudini alimentari. In Super Size Me, fece scalpore la sua idea di mangiare solo da McDonald’s per un mese per mostrare gli effetti negativi sulla salute derivanti dal sistematico consumo di pasti presso i fast food. Il documentario ha avuto anche un sequel nel 2017, Super Size Me 2: Holy Chicken! sull’industria di pollo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata