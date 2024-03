Per la pellicola campione d'incassi, sette statuette su 13 nomination

Oppenheimer di Christopher Nolan ha vinto il premio come miglior film alla 96/a edizione degli Academy Awards. Il film campione d’incassi, che racconta la storia dello scienziato della bomba atomica, ha vinto 7 Oscar su 13 nomination. Per il regista inglese è la prima statuetta in carriera. Ecco il momento dell’annuncio, fatto da Al Pacino.

