La cerimonia è in programma domenica al Dolby Theater

Matteo Garrone e gli altri registi candidati all’Oscar nella categoria miglior film internazionale si sono riuniti a Los Angeles venerdì prima della cerimonia degli Academy Awards di domenica al Dolby Theater. Garrone è in lizza con “Io Capitano”, film italiano sull’immigrazione che è in lingua anche wolof (lingua parlata in Senegal), francese e inglese”. Tra i suoi rivali c’è anche il tedesco Wim Wenders che ha diretto il candidato giapponese “Perfect Days”. Le altre pellicole in corsa sono “The Zone of Interest” del regista britannico Jonathan Glazer, “Society of the Snow” dello spagnolo Juan Antonio García Bayona e “The Teachers’ Lounge” del regista tedesco Ilker Çatak.

