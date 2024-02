La sua famiglia, in una dichiarazione, ha fatto sapere che si è spento "pacificamente nel sonno"

Cinema in lutto: è morto a 76 anni Carl Weathers, noto soprattutto per aver interpretato Apollo Creed nella saga di Rocky. Il manager di Weathers, Matt Luber, ha riferito che l’attore si è spento giovedì. La sua famiglia, in una dichiarazione, ha aggiunto che è “morto pacificamente nel sonno”.

Ex giocatore di football americano, Weathers era diventato una star dei film d’azione tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli 80. Oltre che nei primi quattro film di Rocky, ha recitato anche in pellicole come ‘Predator’ e ‘Una mamma per amica’. Recentemente aveva preso parte alla serie tv targata Disney ‘The Mandalorian’, legata al franchise di ‘Star Wars’.

