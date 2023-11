La nuova iniziativa dell'attrice premio Oscar e attivista

Jane Fonda ha lanciato un programma di tutoraggio e sviluppo giovanile volto a prevenire le gravidanze adolescenziali in Georgia. L’attrice premio Oscar e rinomata attivista, che ha fondato la Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention nel 1995, ha dichiarato all’Associated Press che “è necessario dare speranza ai bambini”. Il programma sarà dedicato agli adolescenti in affidamento e a coloro che sono coinvolti nel sistema di giustizia minorile o che hanno difficoltà a scuola. “L’adolescenza è importante perché è la porta verso l’età adulta”, ha detto Fonda. “È quel periodo in cui cerchiamo di capire chi siamo e cosa faremo nella vita“. Il progetto Eban, che prende il nome da un simbolo Adinkra dell’Africa occidentale che rappresenta amore, sicurezza e protezione, è stato sviluppato in collaborazione con il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti e Community Health Solutions e servirà 2.500 adolescenti neri a sud di Atlanta.

