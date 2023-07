Controinterrogatorio nel processo a Londra. Il premio Oscar ha detto che nella sua vita è stato "molto aperto, a volte ero promiscuo"

Nel processo londinese che vede imputato Kevin Spacey per presunti abusi sessuali, l’attore in udienza ha affermato di aver “decisamente interpretato male” i segni di uno dei denuncianti. Il premio Oscar lo ha riferito durante il controinterrogatorio, aggiungendo: “Capita e lo accetto. Milioni di persone sanno come funziona, fai un tentativo con qualcuno e se non ti ricambia sei imbarazzato e… provi ad andare oltre“. Spacey ha anche detto al tribunale di Londra di avere avuto rapporti consensuali con due degli altri denuncianti, spiega la Bbc. Spacey ha anche detto che nella sua vita è stato “molto aperto, a volte ero promiscuo“, aggiungendo: “Questo non mi rende una persona cattiva“.

