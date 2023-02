Si è spento a Londra a 86 anni. Quindici i film diretti in carriera

Lutto nel mondo del cinema. E’ morto a Londra, dopo una breve malattia, all’età di 86 anni, Hugh Hudson che diresse il film ‘Momenti di gloria, vincitore dell’Oscar nel 1982. A quanto riporta la stampa britannica ad annunciare il decesso del regista, che ha diretto 15 film in carriera, è stata la sua famiglia con una dichiarazione: ‘Hugh Hudson, 86 anni, amato marito e padre, è morto all’ospedale di Charing Cross il 10 febbraio dopo una breve malattia. Gli sopravvivono sua moglie Maryam, suo figlio Thomas e la sua prima moglie Sue”.

“Chariots of Fire” (‘Momenti di Gloria’) era la storia della rivalità tra due corridori britannici, uno ebreo, l’altro un devoto cristiano, culminata nelle Olimpiadi del 1924. Hudson è stato candidato all’Oscar come miglior regista nel 1982 e il film ha vinto quattro Academy Awards, tra cui miglior film e miglior colonna sonora per le composizioni elettroniche di Vangelis.

