Due gli italiani, il corto 'Le Pupille' di Alice Rohrwacher e Aldo Signoretti per il trucco di 'Elvis'

Annunciate le nomination per gli Oscar 2023. Ci sono due italiani, tra i corti con ‘Le Pupille’ la regista Alice Rohrwacher, e Aldo Signoretti, candidato per il trucco e l’hair styling di ‘Elvis’. La cerimonia di premiazione il 12 marzo a Los Angeles.

I candidati come miglior attore agli Oscar 2023

I cinque attori nominati agli Oscar 2023 sono Austin Butler per ‘Elvis’, Colin Farrell per ‘Gli Spiriti dell’Isola’, Brendan Fraser per ‘The Whale’, Paul Mescal di ‘Aftersun’ e Bill Nighy per ‘Living’.

I candidati come miglior film agli Oscar 2023

Annunciate le nomination agli Oscar 2023. Si profila un duello tra i sequel di Top Gun’ e Avatar The Way of Water’ per la statuetta come miglior film. Tra gli altri candidati ‘Black Panther: Wakanda Forever’ e ‘Elvis’. Le nomination per la migliore attrice non protagonista sono: Angela Bassett, ‘Black Panther: Wakanda Forever’; Hong Chau, ‘La balena’; Kerry Condon, Jamie Lee Curtis ”Everything Everywhere All at Once’, Stephanie Hsu, ‘Ovunque, tutto in una volta’.

Le candidate come miglior attrice agli Oscar 2023

Nominate le cinque candidate all’Oscar per la migliore attrice protagonista dell’edizione 2023 la cui cerimonia di pre

miazione si terrà il 12 marzo prossimo a Los Angeles. Sono Cate Blanchett per ‘Tár’, Michelle Yeoh per ‘Everything Everywhere All at Once’, Andrea Riseborough per ‘To Leslie’, Michelle Williams per ‘The Fabelmans’ e Ana de Armas per ‘Blonde’.

La nomination di ‘Applause’

La canzone ‘Applause’, inno alle donne di tutto il mondo tratta dal film ‘Tell it like a woman’, composta da Diane Warren e interpretata da Sofia Carson, ha ricevuto la candidatura come Miglior canzone originale agli Academy Awards. Il film è prodotto da Ilbe – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e We Do It Together, fondata da Chiara Tilesi, è un’antologia tutta al femminile che, attraverso sette cortometraggi realizzati da otto registe, mette in luce storie di donne, di coraggio e di determinazione. “Siamo molto orgogliosi e onorati di portare con la canzone Applause l’Italia agli Oscar – dichiara Andrea Iervolino, Ceo di Ilbe – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment -. Questa nomination è la testimonianza che in Italia si possono produrre film di successo di portata internazionale e il segnale che il cinema italiano sta vivendo un momento di crescita, anche grazie all’importante sostegno del ministero della Cultura”.

