Si è spento a causa di una malattia. Nella serie del 2015 interpretò il ruolo del boss Manfredi Anacleti

È morto a 59 anni Adamo Dionisi. Dionisi attore, sceneggiatore ed ex capo ultra della Lazio, si è spento a causa di una malattia. Dopo gli esordi nel 2008, per Dionisi la notorietà sullo schermo arriva nel 2015 quando interpreta il ruolo del boss Manfredi Anacleti, uno degli antagonisti principali del film ‘Suburra‘, diretto da Stefano Sollima; riprenderà tale ruolo nell’omonima serie televisiva tratta dal film iniziata nel 2017 e prodotta da Netflix.

Nel 2018 prende parte al fortunato film Dogman di Matteo Garrone e nel 2023 è in Enea di Pietro Castellitto. Tanti i messaggi di cordoglio sui social tra cui quello del regista Francesco Bruni che ricorda Dionisi con un post su Facebook: “Stavamo provando – scrive Bruni – una scena di ‘Scialla’ (un momento poi non montato) e gli dissi: ‘Allora, Adamo, Bentivoglio tira fuori il cellulare per chiamare la polizia e tu glielo togli di mano e lo intaschi'”. E lui: “‘Il mio personaggio non farebbe così. Prova a telefonare’.

“Tiro fuori il cellulare, provo a fare un numero e lui mi molla una ‘pezza’ sulla mano che fa volare il telefono a cinque metri di distanza. Lo guardo, mi guarda con questa faccia qua. Gli dico: ‘Hai ragione, facciamo così'”. E ancora lui: “‘Bene. Se il cellulare è rotto, ovviamente te lo ripago’. Non era rotto. Riposa in pace, Adamo Dionisi”.

