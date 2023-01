L'attore, che era stato ricoverato dopo un grave incidente avvenuto spalando la neve, sta meglio

L’attore Jeremy Renner ha twittato di essere tornato a casa dall’ospedale più di due settimane dopo essere stato travolto dal suo gatto delle nevi in un incidente. La star della Marvel era stata ricoverata in ospedale a inizio gennaio, dopo essere rimasta ferita mentre ripuliva un vialetto vicino alla sua casa in Nevada. Nell’incidente, come riferito da un suo addetto stampa, Renner ha riportato un trauma toracico e lesioni ortopediche. Lunedì sera, la star del ‘Sindaco di Kingstown’ ha risposto a un post su Twitter dello show, scrivendo: “Fuori dalla mia nebbia cerebrale durante la degenza, sono molto entusiasta di guardare l’episodio 201 con la mia famiglia a casa”.

La seconda stagione dello show è stata presentata in anteprima domenica. Durante la sua lunga degenza in ospedale, Jeremy Renner ha subito due interventi chirurgici ed è stato curato nel reparto di terapia intensiva. Un registro delle chiamate al 911 ottenuto dalla Cnn dice che Jeremy Renner è stato totalmente schiacciato da un grande gatto delle nevi e che aveva estrema difficoltà a respirare avendo la parte superiore del busto schiacciata. Come detto in precedenza dallo sceriffo della contea di Washoe, Darin Balaam, il gatto delle nevi di Renner ha iniziato a mettersi in movimento mentre lui non era al posto di guida.

