Il regista ha contratto il Covid, è asintomatico e continuerà a fare promozione al film in maniera virtuale

James Cameron non ha partecipato alla premiere di ‘Avatar: la via dell’acqua‘ a Los Angeles. Il regista, come riportato ‘Variety’, ha contratto il Covid. Cameron è asintomatico e continuerà a fare promozione al film, anche se virtualmente.

Alla premiere del film ha preso parte il cast, che comprende Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Edie Falco e Jemaine Clement.

James Cameron will not attend the Monday evening premiere of his highly anticipated sequel “Avatar: The Way of Water” in Los Angeles after contracting COVID-19. https://t.co/07LrUrGFbX

— Variety (@Variety) December 12, 2022