Secondo il tabloid Sun l'attore tornerà a vestire i panni dello stravagante capitano della saga dei Pirati dei Caraibi

Johnny Depp, tornerà ad interpretare il capitano Jack Sparrow ne ‘I pirati dei Caraibi’. A riportarlo è il The Sun. Depp, che ha interpretato il ruolo in tutti e cinque i film precedenti, ha in programma un servizio fotografico di prova nel Regno Unito a febbraio, secondo un nuovo call sheet della produzione. Gli addetti ai lavori hanno affermato che il titolo provvisorio del nuovo film, realizzato dalla Disney, sarà ‘A Day At The Sea’. “Johnny tornerà nei panni del Capitano Jack Sparrow e le riprese inizieranno all’inizio di febbraio in un luogo top secret nel Regno Unito – come scrive The Sun citando una fonte -. Tutto è nelle fasi iniziali e non c’è ancora nessun regista associato al progetto che si chiamerà ‘A Day At The Sea’. Johnny dovrebbe fare delle riprese di prova all’inizio di febbraio prima che la produzione inizi a pieno regime. Un foglio di chiamata è stato distribuito tra quelli che ne sono al corrente. Bruce Hendricks, che ha lavorato ai primi tre film, è nominato produttore esecutivo del nuovo progetto. Tutti gli altri dettagli vengono tenuti sotto chiave. L’intero progetto è avvolto nel segreto e la Disney vuole tenere tutto nascosto nel miglior modo possibile”.

Depp, 59 anni, ha fatto il suo debutto come Sparrow in The Curse Of The Black Pearl nel 2003. I primi cinque film hanno incassato oltre 3,4 miliardi di sterline (equivalente di oltre 3.9 miliardi di euro) in tutto il mondo e si dice che abbiano fruttato a Depp oltre 200 milioni di sterline (equivalente di oltre 200 milioni di euro). Il suo futuro nel franchise è stato messo in dubbio dopo aver perso il processo per diffamazione contro The Sun nel novembre 2020, dopo essere stato etichettato come un ‘picchiatore di mogli’ in un articolo su di lui e sulla sua ex moglie Amber Heard. Depp, che si è separato da Amber Heard, 36 anni, nel 2016 dopo un anno di matrimonio, ha continuato a farle causa per diffamazione negli Stati Uniti e ha vinto a giugno. Durante quel processo, il team legale di Heard chiese a Depp se sarebbe mai tornato a girare per la Disney, chiedendo: “Se la Disney venisse da lei con 300 milioni di dollari e un milione di alpaca, niente al mondo la farebbe tornare indietro e lavorare con la Disney ne ‘I Pirati dei Caraibi?“. Depp rispose: “Sì è vero”.

Gli enti di beneficenza femminili hanno affermato di essere preoccupati nel sentire che Depp sia stato nuovamente scritturato per il ruolo. “Quando qualcuno viene accusato o ritenuto colpevole di abusi domestici, è importante che tutti i datori di lavoro lo prendano sul serio, inclusi i datori di lavoro nel cinema e in Tv -ha affermato la federazione a sostegno di donne e bambini, Women’s Aid -. Quando l’abuso domestico viene nascosto sotto il tappeto e rapidamente dimenticato, invia il pericoloso messaggio che ‘non è così grave’. Gli abusi domestici non potrebbero essere più gravi, con tre donne ogni quindici giorni uccise da un attuale o ex partner nel Regno Unito”. I fan dei film e Depp hanno lanciato una petizione per riaverlo a bordo come protagonista della saga con oltre 800 mila persone che l’hanno firmata nel tentativo di fare pressione sui capi della produzione per ingaggiarlo. La scorsa settimana Margot Robbie ha rivelato che un nuovo progetto dei Pirati dei Caraibi guidato da donne è stato cancellato. Si credeva che la produzione fosse stata creata per colmare il divario dopo che Depp aveva preso le distanze dal franchise.

