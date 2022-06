L'attore si esibirà pochi giorni dopo il verdetto che lo ha visto vincere la causa per diffamazione contro Amber Heard

(LaPresse) I fan di Johnny Depp si sono radunati fuori dalla Glasgow Royal Concert Hall, dove l’artista dovrebbe esibirsi con Jeff Beck, per portargli il loro supporto. “Ho sempre pensato avesse ragione, sono felice abbia vinto” spiega una fan, dopo che una giuria ha stabilito che l’ex moglie Amber Heard gli dovrà versare un risarcimento di 10 milioni di dollari per diffamazione, per essersi definita vittima di abusi da parte di Depp. Il processo ha avuto una grande risonanza mediatica, dividendo l’opinione pubblica internazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata